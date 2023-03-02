哈萨克斯坦将从2025年开始依收入中位数来计算贫困线

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 – 哈萨克斯坦计划采取新的标准来计算贫困线。

劳动和社会保障部最新的一项决议令中指出，自2023年1月1日起，国家贫困线的标准已被设定为国家针对性社会补助发放的前一个季度确定的全国最低生活水平的70%。

而从 2025 年 1 月 1 日起，这一标准将再度发生变化。

根据决议，2025年开始，国家贫困线标准将设定为国家针对性社会补助发放的前一季度确定的全国收入中位数的 50% 。

也就是说，按照现行标准，当前国内的贫困人群，指的是收入已于最低生活标准70%的人群。目前哈国最低生活标准为40 565坚戈，其70%则为28 397坚戈。

此前，哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃曾表示，通过收入中位数来确定贫困线的做法，主要是参考了经济合作与发展组织的经验。该组织中，有8个国家将收入中位数作为确定贫困线的计算标准。

顺便一提，根据哈萨克斯坦国家统计局的数据，2022年第二季度哈萨克斯坦的贫困率为5.1%。这一数据较2021年同期增长了0.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】