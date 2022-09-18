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航天专家：中国有望 2025年推出亚轨道太空旅行
2022 年 9月 18 日 星期日 , 10:19

航天专家：中国有望 2025年推出亚轨道太空旅行

哈通社/努尔苏丹/9月18日 —— 据联合早报网消息，随着商业模式的完善，中国有望在2025年开始推出亚轨道太空旅行，票价约在人民币200万元到300万元。

消息称，《环球时报》星期六（9月17日）刊发中国科学院空天飞行科技中心主任杨毅强的专访，他在访谈中作出上述推测。

他说，太空旅行可分三种，第一种是进入空间站，这对游客的身体、心理素质等有严格要求；第二种是以维珍银河的“白色骑士”为代表的通过双机身航空运载飞机将游客带入太空，但该模式舒适感和安全性较差；第三种是目前技术较为成熟的亚轨道旅行，适合大部分人群。

亚轨道飞行是在距地球20至100公里高空飞行，其最高点必须高于海拔100公里的大气层上界面，而300公里以上的飞行为轨道飞行，国际空间站的运行轨道则在400公里左右。比较亚轨道飞行与轨道飞行，二者最大区别在于前者因为发射初速度达不到第一宇宙速度，旅客将无法环绕地球一周。

杨毅强也是“长征十一号”火箭首任总指挥，但他还有另一个身份：中科宇航创始人。不久前，中国最大固体运载火箭“力箭一号”成功首飞，让参与其研制的公司中科宇航“浮出水面”。

去年8月，中科宇航对外公布了亚轨道旅行服务，每次可载七人进入100多公里的高空，体验三到五分钟的失重感。日前中国亚轨道运载器重复使用试验已获成功。

美国在1984年启动商业航天发展进程，比中国早了31年。

美国富商、特斯拉CEO马斯克2002年创办的Space X公司将美国商业航天事业大幅推进。Space X主打难度更高、体验感更强的轨道太空旅行，并计划明年突破技术难度更高的绕月飞行。目前取得的成就包括完成全球首个商业化的全平民太空轨道任务，以及实现时间更长、高度更高的轨道太空旅行任务Inspiration 4（高于国际空间站）。Inspiration 4任务四人票价2.2亿美元。

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