2022 年 9月 13 日 星期二 , 14:13

第八届世界与传统宗教领袖大会将于2025年举行

哈通社/努尔苏丹/9月13日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界与传统宗教领袖大会秘书处秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，第八届世界与传统宗教领袖大会将于2025年举行。

世界与传统宗教领袖大会秘书处第 20 届会议13日召开，会议确定了将在大会上通过的宣言草案，并通过了秘书处会议议定书。

大会秘书长阿什姆巴耶夫表示，计划将于 2023 年 9 月在哈萨克斯坦首都举行秘书处下次会议。 此外，计划于 2025 年在努尔苏丹举行世界与传统宗教领袖大会下一届大会。在这方面，有共同的决议。

据早前报道，世界和传统宗教领袖大会第七届大会将于9月14-15日在努尔苏丹市举行。来自全球50多个国家100多个代表团将出席本届大会，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等。

此外，9月14日，罗马教宗方济各将在哈萨克斯坦首都努尔苏丹主持弥撒圣祭仪式。预计届时将有来自世界各地的3000多民朝圣者出席这场宗教活动。

【编译：阿依波塔】