2022 年 8月 5 日 星期五 20:50

阿斯塔纳航空计划于 2025 年开通飞往美国的航班

哈通社/努尔苏丹/8月5日 – 哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司（Air Astana）总裁彼得·福斯特5日宣布，该公司计划在2025年开通与美国的直航航班。

据Kpital.kz消息，彼得·福斯特8月5日在阿拉木图表示，阿斯塔纳航空公司计划在2025年开通赴美航线。不过他强调，航线的开通将取决于公司能否在2025年如期获得波音787客机。

他指出，由于新冠疫情对制造商造成的干扰，不排除客机被延期交付的情况，如果出现这种状态，航线的计划也有可能推迟。

哈萨克斯坦政府与美国政府于 2019 年 12 月 30 日在努尔苏丹签署了航空服务协定。该协定的主要目的是为开通哈萨克斯坦和美国之间的直航建立法律基础。根据国际民航组织（ICAO）关于航空运输自由化的建议和美方提议，双方将在协定框架内相互取消对航空公司数量、目的地和航班次数的限制，并开放第五航权。

该协议是哈萨克斯坦历史上签署的首个«开放天空»协定。哈萨克斯坦所有的航空公司可不受航班次数和通航城市的限制，开通哈美两国任意城市之间的客运直航，以及美国任意城市和其他国家之间的货运航空。

该协议在年初已经经议会批准生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】