到2025年欧盟军事预算将增加700亿欧元

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 —— 据路透社报道，欧盟级别最高的外交官15日表示，欧盟各国应该携手补充各自的武器库存，避免在目前向乌克兰交付军火的过程中出现相互竞争的情况。

报道称，长期以来，欧盟一直敦促成员国在军购过程中要联合起来，而不是通过相互竞争或单独与欧盟以外的供应商达成协议等方式导致价格上涨。但各国一直不愿听从这一建议。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利在布鲁塞尔举行的欧盟国防部长会议上对记者说：

-大家联手就能获得更好的价格、更高的质量、更快的时间。-他说。

他说，各国防长一致同意，欧洲国防工业“需要迅速提高产量”，以补充已被转交给乌克兰的武器库存，同时他也承认稳定的需求可以为提高产量创造基础。

报道指出，欧洲防务局在提交给防长们的年度评估报告中说，到2025年，欧盟27个成员国的军事预算将增加700亿欧元，但缺乏项目合作和脱离欧盟开展军购等行为可能会破坏创建有凝聚力的部队的努力。

欧洲防务局说，在所有防务项目投资中，只有18%涉及成员国之间的合作。报告还说，对欧洲项目的投资往往被认为更加耗时和复杂。

-这个比例太低了……我们需要达到35%（的合作目标）。-博雷利说。

报道称，欧盟各国防长还讨论了为欧洲和平融资机制补充资金的问题。欧盟成员国利用这些机制为基辅购买武器和装备提供资金，但经过近9个月的乌克兰战争后已经基本上耗尽了。

报道还称，博雷利没有给出具体注资的数字，但表示希望在年底前找到解决办法。