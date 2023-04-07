政府总理：计划到2025年将国产医药市场份额提高至50%

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日会见通用技术集团医疗健康有限公司俄罗斯和独联体区域总经理叶莲娜·列格济纳，双方讨论了通用医疗在哈萨克斯坦的新投资项目实施进展。

阿里汗·斯麻伊洛夫指出，哈萨克斯坦正在实施一系列旨在促进医疗卫生事业发展的重大项目。在“健康的民族”和“农村医疗现代化”项目框架内，计划重新装备32家县级医院并新建655个初级卫生保健机构。此外，计划到2025年将国内医药制造业市场份额提高至50%，其中包括需求量大的医疗设备。

-通用医疗为世界领先的医疗设备制造商之一，有着良好声誉，因此，我们将全力支持新项目的实施，并愿意继续深化双边合作伙伴关系。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

叶莲娜·列格济纳则指出，通用医疗人为在哈萨克斯坦发展经营活动巨大潜力。公司目前正在制定一个新项目，以在哈萨克斯坦共和国本地化生产超声波机器和计算机断层扫描仪。

-我们不仅可以为哈萨克斯坦带来高科技设备，还可以带来治疗肿瘤和心血管疾病的全新理念和方法。此外，我们计划在阿斯塔纳和阿拉木图开设两所学院，在那里，哈萨克斯坦医疗人员不仅可以学习如何使用这些高端设备，还可以掌握新的治疗方法方案。-叶莲娜·列格济纳说。

她指出，通用医疗还计划协助哈国实现医疗卫生领域数字化，并发展医疗设备服务的本土化。

会谈结束时，双方同意制定合作框架协，以实现中长期互动规划落实和具体化。

【编译：阿遥】