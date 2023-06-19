国家监管监督自动化系统将于2024年投入使用

哈通社/阿斯塔纳/6月19日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府于17日召开会议，就引入“全新开始”商业监管机制和推进商业实体国家监管自动化项目实施进展进行研究讨论。

会议由政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持。

会议指出，政府部门与阿塔梅肯企业家协会共同对44个商业监管领域进行了分析，结果确定了10108项要求事项不符合新监管政策条件。

据国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫表示，目前已提出对相关法律法规进行386项修改，旨在消除对企业家的不合理要求。这些修改不久后将被纳入已提交至议会审议的《经商法》草案中。同时，国家机构正在努力废除和修订相关实施细则中的不合理要求。

政府总理强调，已经完成了一定数量的废除或修订不合理监管要求细则的工作，625项法案中有513项已通过，还有112项待定。阿里汗·斯马伊洛夫指示农业部、能源部和工业基础设施发展部在6月30日之前完成这项工作。

-如果部门命令未按规定时间出台，政府办公厅应在规定期限内提交追究国家公务员纪律责任的意见书。-阿里汗·斯马伊洛夫强调。

此外，会议指出，去年已完成了35个商业领域的国家监管自动化工作，目前正在进行另外35个领域的工作。

会议还强调，智能化数据平台Smart Data Ukimet已开发完成，并正在进行运行测试。国家监管监督自动化系统将于2024年正式投入运行。

政府总理强调农业部、工业和基础设施发展部必须在6月30日之前确保通过部门风险管控系统。

【编译：阿遥】