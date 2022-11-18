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2024年巴黎奥运会和残奥会吉祥物公布

2022 年 11月 18 日 星期五 , 18:50
2024年巴黎奥运会和残奥会吉祥物公布
2022 年 11月 18 日 星期五 , 18:50

2024年巴黎奥运会和残奥会吉祥物公布

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 —— 据新华社报道，巴黎奥组委日前公布2024年奥运会和残奥会的吉祥物“弗里热（The Phryges）”，巴黎奥运会和残奥会将使用同一吉祥物形象，但在细节设计上有稍许差别。

组委会介绍，吉祥物主体呈三角形，配色上以红色为主，辅以蓝色和白色，这也与法国国旗的三种颜色吻合。

巴黎奥运会吉祥物的胸前印有巴黎奥运会的会徽以及五环标识，而残奥会吉祥物则将五环标识改为了国际残奥委会的标识。此外，两个吉祥物的另一差别在于残奥会吉祥物有一条“腿”被设计成了假肢。

巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖表示：

-对奥林匹克运动来说，吉祥物是非常重要的一个部分。他们将运动会与人民紧密地联系在一起，在赛场内外为营造良好的奥运氛围、盛大的节日气氛，创造了非常大的价值。

组委会在现场介绍，他们希望通过这次的吉祥物，传递出体育具有改变一切的力量这样一种信念。希望在人类发展过程中，体育能发挥更大的社会价值。

从15日起，巴黎2024官方特许商品旗舰店将开始售卖吉祥物相关的纪念品。


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