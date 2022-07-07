2022 年 7月 7 日 星期四 21:58

2024年室内足球世界杯抽签：哈萨克斯坦分在第五组

哈通社/努尔苏丹/7月7日 —— 2024年国际足联室内五人足球世界杯决赛阶段分组抽签仪式7日晚在瑞士苏黎世举行。

36支球队被分为12组，每组3支球队，分别进行主客场比赛。12支小组第一和4支最佳亚军球队将直接晋级淘汰赛。

根据抽签结果，哈萨克斯坦室内足球国家队被分在第五组，与斯洛文尼亚和黑山同组。

室内足球世界杯小组抽签结果如下：

第 1 组：西班牙、摩尔多瓦、塞浦路斯；

第2组：格鲁吉亚、比利时、奥地利；

第3组：捷克共和国、波斯尼亚和黑塞哥维那、亚美尼亚；

第4组：葡萄牙、白俄罗斯、立陶宛；

第5组：哈萨克斯坦、斯洛文尼亚、黑山；

第6组：阿塞拜疆、波兰、希腊；

第7组：克罗地亚、匈牙利、以色列；

第8组：芬兰、罗马尼亚、丹麦；

第9组：塞尔维亚、法国、挪威；

第10组：意大利、北马其顿、瑞典；

第11组：乌克兰、荷兰、科索沃；

第12组：斯洛伐克、拉脱维亚、德国。

值得一提的是，哈萨克斯坦室内足球国家队于2016年首次参加欧洲室内足球锦标赛，并闯入半决赛。当年的世界杯赛中，哈萨克斯坦队再次创造历史，闯入了16强。2021年，哈萨克斯坦队在半决赛不敌巴西，获得第4位。

【编译：小穆】