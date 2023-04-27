哈萨克斯坦启动2023年度医疗巡回列车项目

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 – 旨在为偏远地区人民提供免费医疗保障服务的年度例行公益项目——医疗巡回列车项目2023年度任务再度启动。

医疗巡回列车的首列列车——«哈萨克斯坦保健（Саламатты Қазақстан）»号于4月26日自阿拉木图市始发。

根据计划，这列列车将一直持续运行至2023年12月5日，期间将途径阿拜州、乌勒套州、阿拉木图州、阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、东哈州、西哈州、巴甫洛达尔州、库斯塔奈州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、突厥斯坦州和江布尔州，经停112个乡村居民点，为至少8万居民提供免费的医疗服务。

列车上驻有卫生部部署的经验丰富的医疗团队，并配备了全套医疗设备的医疗列车，可以向铁路沿线的巡回医疗点居民提供初级保健、咨询和诊断护理，并通过实验室检测手段，为患者进行各类检查。

在有必要时，还可以为患者进行一些常规的小型手术。列车内的手术室可开展1200次常规外科手术，并为至少8000人次提供牙科诊疗。

卫生部在医疗列车上部署的医疗团队均为经验丰富的医护人员，其专业内容涵盖了治疗师、儿科医生、心脏病医生、神经科医生、眼科医生、妇科医生、外科医生、泌尿科医生、乳房科医生和牙医。在今年的医疗列车中还新增加了心理学医生和皮肤科医生。

该项目为许多处于偏远地区，因前往县、州中心医院就诊需要长途跋涉因此常常无法进行及时诊断和延误病情治疗的患者带来了福音。

医疗列车上配备的专业设备均进口自日本和德国。

哈萨克斯坦于2009年开始实施医疗列车全国巡回诊疗服务项目。

去年，医疗列车项目为全国147个偏远乡村的77 648名居民（其中儿童20 518人）提供了免费医疗服务，并开展各类手术5 097台。

【编译：木合塔尔·木拉提】