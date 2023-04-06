德权威机构上调2023年德国经济增长预期

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--据中新社报道，德国四家权威经济研究机构在5日公布的一份联合经济预测报告中上调了2023年德国经济增长预期。其中，能源价格大幅下降是重要原因。

根据预测，2023年德国国内生产总值将增长0.3%，2024年将增长1.5%。2022年秋季时，预测报告曾预计2023年德国经济将衰退0.4%。

预测称，德国2023年和2024年通胀率分别为6.0%和2.4%。德国政府救助措施和可预见的工资增长正加强德国国内需求，并使通胀率保持在高位。

伊弗经济研究所经济学家蒂莫·沃尔默斯霍伊泽表示，2022年下半年经济低迷状况可能没有去年秋季预测得那么糟糕，关键因素是能源价格大幅下跌，购买力损失降低。

预测称，作为经济支柱的工业将受益于供应瓶颈好转，及能源价格下降。但建筑业发展则放缓，特别是住宅建设需求将保持疲软。

研究者对劳动力市场总体评估积极，就业人数预计进一步增加，可能从2022年的4560万增加到2023年的4590万，并在明年达到4600万。

德国领先的经济研究机构每年联合编写两次经济预测报告，于春秋两季发布，该报告是德国联邦政府进行经济预测的重要参考。此次参与的四大机构为伊弗经济研究所、基尔世界经济研究所、哈雷经济研究所和莱茵—威斯特伐利亚经济研究所。