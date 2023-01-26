2023澳网公开赛：热巴金娜首次晋级决赛

哈通社/阿斯塔纳/1月26日--世界排名第25位的哈萨克斯坦网球选手叶列娜·热巴金在其职业生涯中，首次晋级澳大利亚网球公开赛决赛。

半决赛中，哈萨克斯坦选手对决澳网公开赛两届冠军、世界排名第24位的白俄罗斯选手维多利亚·阿扎伦卡。

在2022年WTA1000印第安维尔斯大师赛第三轮比赛中，这两名网球选手曾交锋过一次，当时热巴金娜以明显优势拿下了对手。

此次比赛的第一盘，当比分为2:2时，热巴金娜的对手阿扎伦卡拿下破发点领先，不过随即热巴金娜连赢三局扭转不利局面，将比分拉到了5:3。尽管之后再一次遭阿扎伦卡破发，但最终还是通过抢七以7:6（7:4）拿下首盘胜利。

第二盘，哈萨克斯坦选手掌握住破发点，以5:2的比分取得了领先。在之后的一局中虽然被阿扎伦卡再次拿下破发点，最终热巴金娜以6:3的比分拿下第二盘。

1小时41分钟的比赛中，热巴金娜发出了9个ace球，并把握了11个破发点的5个。其对手发出了3个ace球，把握了3个破发点。

至此，热巴金娜成为了首个进入澳大利亚网球公开赛决赛的哈萨克斯坦选手。

决赛中，她将对决世界第5号种子、白俄罗斯选手阿里娜·萨巴莲卡或目前排名第45位的波兰选手玛格达·蕾妮特。

此外，据哈萨克斯坦网球联合会发布的消息，热巴金娜在此次比赛中的收入已达114.35万美元。

消息称，进入单打决赛的选手能够获得的奖金为112万美元，夺冠选手将获得的奖金为205万美元。

晋级2023澳网公开赛单打决赛之外，热巴金娜还在双打比赛中与搭档阿纳斯塔西娅·帕夫柳琴科娃（俄罗斯选手）进入了 1/8决赛，为此两人可获得4.7万美金的奖金。因此，热巴金娜在双打比赛中的收入为23 500美元。

截至当前，热巴金娜在此次比赛中的收入达到了114.35万美元。

【编译：阿依波塔】