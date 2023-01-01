哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2023年新年贺词

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在2023年1月1日新年来临之际，向全国人民发表了新年贺词。

贺词全文如下：

尊敬的祖国同胞们！

现在，我们作为一个统一的国家，正在共同迎接新年的来临。所有人都怀着美好的心意期待新年，并在这个时刻，以节日的欢心向每一个人致以最诚挚的祝福，对未来投以充满信心的目光，制定计划。与数以百万计的同胞们一样，我期待着新年的新变化，对未来抱着信心。即将结束的这一年，对于我们的国家而言并不轻松，十分复杂。在一月份，我们遭遇了独立以来最严峻的危机。但凭借着我国人民强有力的团结，我们最终战胜了这场考验，守护住了国本。回望历史，我们的人民曾经趟过了各种艰险，如今依然无畏阻碍，大步向前。

总体而言，这一年对于哈萨克斯坦而言，是一个全面转型之年。我们强化了国家性，走上了革新与复兴之路。通过全民公投的形式，我们事实上的通过了全新的宪法。其中，真正的公正精神得到了体现。从今往后，总统的任期被限制在7年一届不得连任。我们启动了议会体系的改革进程。我们的人民，最规模宏大的改革予以了全面的支持。选举体系引入了新的规则，公正和公开的举行了总统选举。行政区划得到了优化，成立了阿拜、乌勒套和杰特苏三个新的州。首次举办了国家库鲁尔泰大会，通过大范围的对话解决最显著的问题。«共和国日»被授予了国庆日的地位。

今年对于我国而言，也是充满喜悦和收获的一年。近40万新生儿降生，为许许多多的家庭带来了幸福欢愉。在儿童年，我们启动了《国家基金——为儿童》项目，这是为了后人的美好未来而迈出的重要一步。我国农民在2022年收获了2300万吨粮食；500万公顷未利用土地被收回国有；一系列大型工业项目投产，创造了数以千计的新工作岗位。组建了《为了哈国人民》基金，并为许许多多的公民提供了实质性的帮助。我们的运动员们，在世界各地让蓝色的国旗高高飘扬。在复杂的地缘政治形势下，我们增强了哈萨克斯坦的地位，成为了许多强国信赖的伙伴。就这样，雪豹之年，成为了大规模变革与新时代的开端。

亲爱的同胞们！

即将过去的 2022 年，将作为克服之年载入史册。我们的国家经历了难以置信的考验。面对困难，哈萨克斯坦人民为了我们共同美好的未来而团结起来，变得更加强大，没有什么能够阻挡我们改革的步伐。我们为公正的哈萨克斯坦奠定了坚实的基础。

政治改革将持续开展下去。修宪公投和总统大选，是关键权力机构得到重铸的标志。参议院、马吉利斯（议会下院）和各级玛斯利哈特（地方议会）的议员选举将于2023举行。同时，地方行政长官也将由公民直接选举产生。

我相信，这些变化将塑造哈国全新的民主传统，并提升我国的政治文化。人权保障领域取得了重大的进展，同时，经济非垄断化的革新也已经开始实施。我们不会就此止步。

新的一年，我们将继续建设优质公路，建设保障性住房，建设现代化学校和医院。 政府将为创业发展创造有利条件。

政府的首要任务是抑制通货膨胀，增加公民的实际收入，建立生产。

全面开展振兴乡村、发展农村的工作，是我当选总统后的第一个政令。敬业的、专业的劳动者，以及热爱祖国的人，将得到我们最大的支持。

我们拥有众多的人民英雄，他们是工人，是科学家和知识分子，是军人和执法者，是工程师，是企业家，是运动员，是志愿者，是记者和媒体人，是教育工作者，是医生，当然还有社会工作者们。

亲爱的朋友们！

我们对新的一年充满了无限的希望。众所周知，国际形势非常复杂。但我相信，新的一年将是我国充满收获的一年。我们需要完成的工作众多，需要落实很多的计划。最重要的任务，是继续强化国家性，提升人民的生活水平。作为总统，我将为实现这一目标竭尽全力。未来一年，我们将举办振兴国民精神的重大活动。我们会作为同一个国家，同一个人民，凝聚在一起，共同劳作，在新的一年实现新的收获。我对此充满信念。

虽然经历了困难重重的一年，但我们仍然乐观地展望未来。愿2023年成为充满机遇和新成就的一年。

前路必然不会轻松，但我们必须抛开疑虑和恐惧，大踏步的向着目标前进。毕竟，道路由行路之人开拓。

哈萨克人常说：«有美好向往之地必然不会落入困境»。在新的一年，让我们一起向美好奋斗。让我们相互怜悯，互帮互助。最重要的，是要脚踏实地的劳作，共同发展我们的国家。

愿新的一年是人民和谐之年！

愿每一个家庭充满幸福和欢笑！

祝福所有人身体健康，收获多多！

新年快乐！同胞们！

【编译：木合塔尔·木拉提】