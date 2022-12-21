哈国2023年将对葵花籽征收出口税

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部在门户网站上公示一项草案，计划对葵花籽征收出口税。假设关税将永久有效，税率为20%，每吨至少为100欧元。

12月19日，农业部宣布，该计划从2023年初开始实施，而葵花籽的出口量将不受限制。

农业部称，征收出口税是一项措施，首先是为了保持葵花籽的年平均出口量，其次是为了在世界市场需求量大、价格上涨的情况下抑制国内原材料的过度出口，第三是为了促进国内加工、生产和出口有附加值的产品。同时，在出口税法案生效之前，将与本国葵花籽油生产企业签署稳定价格的备忘录，其中规定出厂售价为每升750坚戈。

此前，今年葵花籽的出口是有配额制的。同时，据哈农业部称，1-9月（配额制有效期内）出口葵花籽13.39万吨，而2021年同期（期间未实行配额制）葵花籽出口量为11.33万吨。

农业部强调，配额制度的实施使出口企业的葵花籽出口量不超过往年，并防止国家出现这种情况。葵花籽的高需求和上涨的国际价格，可能导致本国生产葵花籽油和家禽饲料的企业无法采购本国原材料。

该部数据显示，2022年1-11月，哈国葵花籽油产量较2021年同期增长66.6%，出口油品20.48万吨，是2021年同期（7.99万吨）的2.5倍。2021年，全哈新投产3家加工厂，加工能力59.4万吨，目前47家葵花籽加工企业总产能达280万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】