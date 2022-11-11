突厥国家组织将2023年宣布为发展突厥文明之年

哈通社/撒马尔罕/11月11日--突厥国家组织将2023年宣布为发展突厥文明之年。

第九届突厥国家组织首脑峰会11日在乌兹别克斯坦撒马尔罕召开。

会议期间发表讲话的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫指出了，组织成员国将古代突厥文明的无价遗产保护、研究和并将其传承给后代的重要性。

突厥世界有着精彩的历史、祖先和无与伦比的财富，我相信突厥世界有着美好的未来。

- 毫无疑问，我们将与勤劳、大方、高尚的人民一起创建这个未来。-他说。

他指出，此次在撒马尔罕古城举行的峰会，将开启突厥世界文明新历史新时期。

-今天，将通过体现这一良好理念的《撒马尔罕宣言》。 此外，我向组织成员国就支持我们关于将2023年宣布为发展突厥文明之年的提议表示感谢。-乌兹别克斯坦总统说道。

阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦国家元首出席11日在撒马尔罕召开的突厥国家组织首脑峰会。

本届突厥峰会的主题为：«新时期的突厥文明：朝向共同发展和繁荣»。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在峰会上发表了讲话。

备注：

哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，2009年10月在纳希切万成立了突厥语国家合作委员会（简称突厥议会）。

组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。作为组织成立纲领的《纳希切万条约》的首章明确提出，所有成员国需遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强化地区乃至全球和平。

组织总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

2021年11月12日，在伊斯坦布尔举行的突厥语国家委员会第八届峰会上组织正式更名为«突厥国家组织»。

【编译：阿依波塔】



