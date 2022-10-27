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哈萨克斯坦-阿塞拜疆里海海底光纤通信线路建设项目将于2023年启动

2022 年 10月 27 日 星期四 , 18:11
哈萨克斯坦-阿塞拜疆里海海底光纤通信线路建设项目将于2023年启动
2022 年 10月 27 日 星期四 , 18:11

哈萨克斯坦-阿塞拜疆里海海底光纤通信线路建设项目将于2023年启动

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛对乌兹别克斯坦撒马尔罕进行的访问框架下，出席了讨论中亚电信业重要问题工作会议。

-对撒马尔罕进行的访问框架下，我们讨论了电信行业的重要问题。哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)管理层参加了通讯领域区域合作机构领导层会议，以及与国际电信联盟代表之间的与互联网欺诈的增长作斗争会议。这个问题与所有国家有关，与会人员就共同解决这一问题达成了共识。-部长在发布的消息中写到。

会议框架下，哈萨克电信公司向与会人员介绍了在中亚建设光纤通信网络项目。

据部长介绍，哈萨克斯坦-阿塞拜疆里海海底光纤通信线路项目将于2023年启动。

据了解，项目将由哈萨克电信公司和阿塞拜疆Аzertelekom联合实施。目前为止，已着手准备项目的设计和开发工作，之后的相关工作将逐步开展。

水下网络的主要路线从阿克套到阿塞拜疆的锡阿赞市，全长340公里。

【编译：阿依波塔】


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