2022 年 10月 6 日 星期四 , 10:38

世贸组织预测2023年全球贸易增速大幅放缓

哈通社/阿斯塔纳/10月6日--据新华社报道，世界贸易组织5日发布预测说，世界经济受到多重冲击，全球贸易预计在2022年下半年失去增长动能，2023年增速将大幅下降。

世贸组织经济学家将2023年全球货物贸易增速预期下调至1%，大大低于其4月份预测的3.4%；新的预测认为2023年全球经济将增长2.3%，较此前预测降低约1个百分点。

世贸组织经济学家预测2022年全球货物贸易量将增长3.5%，2022年全球经济将增长2.8%。

世贸组织表示，鉴于能源价格飞涨，通胀问题更为普遍，军事冲突没有结束迹象，此前关于2023年的预测显得«过于乐观»。

世贸组织认为，随着全球主要经济体增长放缓，进口需求将减少。乌克兰危机导致的高能源价格将挤压欧洲家庭支出并推升企业生产成本；美国收紧货币政策将冲击其住房、汽车和固定投资等对利率敏感的支出领域。同时，不断上涨的燃料、食品和化肥进口价格可能给发展中国家带来粮食安全风险和债务问题。

世贸组织总干事伊维拉表示，政策制定者面临艰难选择，需要在应对通胀、保持充分就业和实现清洁能源转型等政策目标之间寻找最佳平衡。

她强调，贸易是增强全球货物和服务供应、降低实现净零排放成本的重要工具。今年6月的世贸组织第12届部长级会议证明，只要有足够的政治意愿，世贸组织成员可以合作并携手前进。