《福布斯》公布2023全球亿万富豪榜：LV总裁成为新全球首富

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--当地时间4日，美国《福布斯》杂志发布2023年度全球亿万富豪榜。法国奢侈品巨头路威酩轩集团首席执行官阿尔诺跃居榜首 ，特斯拉首席执行官马斯克跌至第二位，这也是自这份榜单1987年开始发布以来阿尔诺首登榜首。

据环球网报道，《福布斯》杂志称，4日发布的榜单是根据个人全年财富净值排名。路威酩轩集团首席执行官阿尔诺的财富净值为2110亿美元，比前一年增加500多亿美元。2022年对于阿尔诺而言是«辉煌的一年»，路威酩轩利润创历史新高，股价上涨18%。

马斯克作为特斯拉公司、太空探索公司、社交媒体推特等知名企业掌门人，财富净值1800亿美元，比前一年减少390亿美元。按照《福布斯》杂志说法，马斯克从全球亿万富豪的榜首跌至第二名，都是由他自己造成的。去年4月宣布以440亿美元收购推特后，特斯拉股价下跌了近50%。此外，为收购推特融资，马斯克大量抛售特斯拉股票，也打击了投资者信心。

由于美国亚马逊公司股价大幅下跌，导致其创始人杰夫·贝索斯财富缩水至1140亿美元，比2022年减少570亿美元，从排行榜第二位下降到第三位。排名第四和第五的分别是美国甲骨文公司联合创始人拉里·埃利森和知名投资人沃伦·巴菲特，年度财富净值分别为1070亿美元和1060亿美元。

今年共有2640人跻身《福布斯》全球亿万富豪榜，比去年减少28人，为连续第二年上榜人数减少，2022年榜上有名的富豪有250多名今年没有上榜。