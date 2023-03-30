2023年中亚地区GDP将增加4.1%

哈通社/博鳌/3月30日--3月28日上午，《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》在博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上发布。《报告》指出2023年中亚地区国内生产总值(GDP)增长率将达到4.1％。

《报告》指出，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值增长率为4.5%，整体复苏步伐加快，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。

《报告》认为，今年东亚地区GDP预计增长4.5%。这一趋势是由中国经济的复苏所推动的。

世界银行预计越南、菲律宾、蒙古和柬埔寨GDP分别增长6.3%、5.4%、5.3%和5.2%。

《报告》预计南亚将成为2023年增长率最高的亚洲次区域，达到5.4％。这主要是由于印度的高增长率。

据预计，2023年中亚地区GDP增长率将达到约4.1％。西亚地区GDP增长率预计将达到2.9％，这亚洲各次区域中最低的。

《报告》认为，亚洲应抓住全球产业链区域化机遇，积极推进区域经济一体化，构建更加紧密的区域共同市场；抓住全球产业链信息化、数字化、网络化、智能化机遇，推动数字技术创新，促进数字经济发展与合作；需应对全球产业链断裂带来的冲击，有效保障关键初级产品和中间产品的供应。

《报告》将亚洲经济体抗外部冲击能力、产业链重构与韧性、应对气候变化以及区域贸易协定落实列为四大值得重点关注的问题。

【编译：阿遥】