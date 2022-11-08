哈萨克斯坦2023年最低工资标准为7万坚戈

2022 年 11月 8 日 星期二 , 11:32

2022 年 11月 8 日 星期二 , 11:32

哈萨克斯坦2023年最低工资标准为7万坚戈

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部组建了负责开发确定最低工资标准新方法的一个工作组。劳动部称，新方法将确保最低工资标准依照实际情况实现合理、逐步的增长。

根据现行的最低工资标准制定方案，哈萨克斯坦的最低工资标准依照当年的共和国预算法案予以规定。

劳动和社会保障部表示，通过制定新的最低工资标准设定方法，将能够确保这一标准根据实际情况实现合理的、分阶段的增加。

负责制定新方法的工作组的成员将来自国家中央机构、公共部门以及劳动报酬研究领域的专家学者。

研究制定新方法期间，工作组将参考国际领先国家在依照社会经济指标等方面设定最低工资标准的经验，并结合符合哈萨克斯坦自身实际的方案。预计相关工作将在2023年年底完成。

值得一提的是，2022年的最低工资标准为6万坚戈，而2023年1月1日起，该标准将上调为7万坚戈。这样一来，哈萨克斯坦最低工资标准将在2年间上调65%。其中，2022年上调幅度为41%，2023年为17%。

这一决策，将提升大约160万雇工的收入水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】