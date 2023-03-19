议会选举2023：超过650万名选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日20时整，全国已有54.09%的登记选民（6 509 695人）完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

截至20时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

1. 阿拜州 – 57,02%

2. 阿克莫拉州 – 60,01%

3. 阿克托别州 – 57,45%

4. 阿拉木图州 – 60,03%

5. 阿特劳州 – 50,22%

6. 西哈州 – 59,01%

7. 江布尔州 – 65,21%

8. 杰特苏州 – 55,32%

9. 卡拉干达州 – 59,48%

10. 库斯塔奈州 – 65,1%

11. 克孜勒奥尔达州 – 66,46%

12. 曼格斯套州 – 54,08%

13. 巴甫洛达尔州 – 58,68%

14. 北哈州 – 65,25%

15. 突厥斯坦州 – 53,01%

16. 乌勒套州 – 58,99%

17. 东哈州 – 64,15%

18. 阿斯塔纳市 – 42,91%

19. 阿拉木图市 – 25,82%

20. 奇姆肯特市 – 45,46%

阿斯塔纳时间20:00时，在哈萨克斯坦境内15个行政区投票活动全部结束。因时差原因，全国另有5个行政区（阿克托别州、阿特劳州、西哈州、克孜勒奥尔达州和曼格斯套州）的投票站于首都时间21时（当地时间20时）结束投票。

与此同时，共有11个境外投票站结束投票活动，近5千名哈萨克斯坦公民完成投票。

据悉，为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。

【编译：小穆】



