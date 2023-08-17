世界人道主义日：2023年已有62名人道主义工作者丧生

哈通社/阿斯塔纳/8月17日--在8月19日世界人道主义日到来之际，联合国发出警告，2023年将成为人道主义工作者伤亡人数居高不下的又一年。

据人道主义成果网（Humanitarian Outcomes）研究团队在援助工作者安全数据库提供的初步数据显示，今年迄今为止，在世界各地的危机中已有62名人道主义工作者丧生，84人受伤，34人被绑架。去年全年的援助工作者死亡人数是116人。

南苏丹多年来一直被评为最不安全的国家之一。截至8月16日，据报道。当地已发生了40起袭击援助人员的事件，造成22人死亡。

紧随其后的是苏丹。据报道，今年以来当地已发生了17起袭击人道主义工作者的事件，造成19人死亡。这一数字甚至超过了2006年至2009年达尔富尔冲突高峰期间的伤亡人数。

援助工作者的伤亡事件也发生在中非共和国、马里、索马里和乌克兰。去年，共有444名援助工作者遭到袭击。而在前年，有460名人道主义者遭到袭击，导致141人丧生。

尽管面临着安全和准入方面的挑战，各行业的人道主义者都在积极倡导今年世界人道主义日的主题，强调坚持对帮助服务对象的承诺，无论何人，无论何地，无论如何。

面对剧增的人道主义需求，联合国及其合作伙伴的目标是在全球范围内帮助近2.5亿人，这一数字比2003年增加了10倍。