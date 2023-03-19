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    议会选举2023：超过625万名选民完成投票

    2023 年 3月 19 日 星期日 , 16:55

    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日16时整，全国已有51.98%的登记选民（6 254 837人）完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

    截至16时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

    1. 阿拜州 – 55,23%

    2. 阿克莫拉州 – 58,96%

    3. 阿克托别州 – 56,32%

    4. 阿拉木图州 – 59,45%

    5. 阿特劳州 – 48,15%

    6. 西哈州 – 58,61%

    7. 江布尔州 – 64,78%

    8. 杰特苏州 – 54,82%

    9. 卡拉干达州 – 58,21%

    10. 库斯塔奈州 – 64,81%

    11. 克孜勒奥尔达州 – 64,95%

    12. 曼格斯套州 – 53,84%

    13. 巴甫洛达尔州 – 58,43%

    14. 北哈州 – 63,66%

    15. 突厥斯坦州 – 49,14%

    16. 乌勒套州 – 58,26%

    17. 东哈州 – 63,09%

    18. 阿斯塔纳市 – 38,57%

    19. 阿拉木图市 – 19,14%

    20. 奇姆肯特市 – 42,31%

    中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间18:10, 19:10以及20:10时，播报实时选举动态信息。

    为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

    超过 1200 万人有资格投票。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈萨克斯坦 议会 议会下院 统计 中央选举委员会
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