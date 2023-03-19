转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
天气预报:
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      议会

    议会选举2023：已有53.11%的登记选民完成投票

    2023 年 3月 19 日 星期日 , 18:43

    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日18时整，全国已有53.11%的登记选民（6 390 046人）完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

    截至18时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

    1. 阿拜州 – 56,14%

    2. 阿克莫拉州 – 59,49%

    3. 阿克托别州 – 56,88%

    4. 阿拉木图州 – 59,74%

    5. 阿特劳州 – 49,19%

    6. 西哈州 – 58,81%

    7. 江布尔州 – 65%

    8. 杰特苏州 – 55,07%

    9. 卡拉干达州 – 58,85%

    10. 库斯塔奈州 – 65%

    11. 克孜勒奥尔达州 – 65,7%

    12. 曼格斯套州 – 54,04%

    13. 巴甫洛达尔州 – 58,61%

    14. 北哈州 – 64,46%

    15. 突厥斯坦州 – 51,07%

    16. 乌勒套州 – 58,63%

    17. 东哈州 – 63,63%

    18. 阿斯塔纳市 – 40,94%

    19. 阿拉木图市 – 22,95%

    20. 奇姆肯特市 – 43,89%

    中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间19:10以及20:10时，播报实时选举动态信息。

    为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

    超过 1200 万人有资格投票。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈萨克斯坦 议会 议会下院 统计
    Новости по теме
    焦点
    1 托卡耶夫总统致电慰问土库曼斯坦人民会议议长别尔德穆哈梅多夫
    2 哈通社4月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
    3 哈萨克斯坦组合进入ATP250赛休斯敦站半决赛
    4 COVID-19：全国仍有1 894名患者在接受治疗
    5 第36届亚洲摔跤锦标赛将于今日在阿斯塔纳开幕