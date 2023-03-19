议会选举2023：已有53.11%的登记选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日18时整，全国已有53.11%的登记选民（6 390 046人）完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

截至18时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

1. 阿拜州 – 56,14%

2. 阿克莫拉州 – 59,49%

3. 阿克托别州 – 56,88%

4. 阿拉木图州 – 59,74%

5. 阿特劳州 – 49,19%

6. 西哈州 – 58,81%

7. 江布尔州 – 65%

8. 杰特苏州 – 55,07%

9. 卡拉干达州 – 58,85%

10. 库斯塔奈州 – 65%

11. 克孜勒奥尔达州 – 65,7%

12. 曼格斯套州 – 54,04%

13. 巴甫洛达尔州 – 58,61%

14. 北哈州 – 64,46%

15. 突厥斯坦州 – 51,07%

16. 乌勒套州 – 58,63%

17. 东哈州 – 63,63%

18. 阿斯塔纳市 – 40,94%

19. 阿拉木图市 – 22,95%

20. 奇姆肯特市 – 43,89%

中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间19:10以及20:10时，播报实时选举动态信息。

为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。