议会选举2023：已有46.84%的登记选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日14时整，全国已有46.84%的登记选民完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

截至14时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

1. 阿拜州 –52,28%

2. 阿克莫拉州 –52,12%

3. 阿克托别州 –51,28%

4. 阿拉木图州 –52,13%

5. 阿特劳州 –36,15%

6. 西哈州 –55,14%

7. 江布尔州 –58,32%

8. 杰特苏州 –52,41%

9. 卡拉干达州 –56,97%

10. 库斯塔奈州 –62,36%

11. 克孜勒奥尔达州 –54,31%

12. 曼格斯套州 –49,18%

13. 巴甫洛达尔州 –51,24%

14. 北哈州 –49,68%

15. 突厥斯坦州 –48,37%

16. 乌勒套州 –52,29%

17. 东哈州 –58,69%

18. 阿斯塔纳市 –33,65%

19. 阿拉木图市 –15,38%

20. 奇姆肯特市 –35,61%

中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间16:10, 18:10, 19:00以及20:10时，播报实时选举动态信息。

为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。

【编译：木合塔尔·木拉提】