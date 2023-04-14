哈萨克斯坦汽车工业保持增长态势，2023年前两个月同比增长36.7%

哈通社/阿斯塔纳/4月14日—据 inbusiness.kz援引统计分析网站energyprom.kz数据报道，去年对哈萨克斯坦汽车市场来说并不容易：即使行业整体增长，哈萨克斯坦人仍很难买到新车，有时需要等待好几个月才能提到经济型和高档汽车。

报道称，但今年以来，汽车经销商已经推出了深受哈萨克斯坦人欢迎的品牌新车，而对于其他车型和品牌，等待时间已缩短至1-2个月。

报道称， COVID-19疫情导致的半导体危机，使全球供应链的紧绷态势继续加剧。此外，乌克兰危机更严重地扰乱了哈萨克斯坦最大的汽车制造厂 Saryarka Avtoprom 和 Hyundai Trans Hazakhst汽车零部件供应链。来自俄罗斯的新车数量也出现大幅下降，因为俄罗斯汽车工业受到制裁影响，其主要品牌亦从哈萨克斯坦市场退出。

值得一提的是，此前俄罗斯汽车品牌约占哈萨克斯坦新车进口40%。

报道称，即使如此，哈萨克斯坦汽车市场，与全球销售不同，显示出相对积极的动态。国内新车产量也明显增加。2022年全年，哈萨克斯坦共生产了11.39万辆各类汽车，比2021年增加21.8%。其中，小轿车占10.33万辆，比2021年增加28.1%。

据分析，本年度，哈萨克斯坦汽车工业保持了增长态势。数据显示， 2023年前两个月，国内共生产了19.5万辆汽车，较2022年同期增加了36.7%。其中，小轿车占1.75万辆，同比增长41.3%。

【编译：阿遥】