2023国际工业展览会—哈萨克斯坦250家企业参展

哈通社/阿斯塔纳/7月10日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫对俄罗斯叶卡捷琳堡进行的工作访问框架下，参观了国际工业展览会（INNOPROM），并出席展览框架下召开的«可持续生产。更新策略»主题战略会议。

今年的展会上，亚美尼亚、白俄罗斯（作为伙伴国）、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦展示了各自国家的产品，巴林、埃及、印度、伊朗、阿联酋、塞尔维亚和土耳其等其他国家的官方和企业代表出席展览。

展会的主要展区为金属加工、汽车工程、能源、自动化与机器人、数字化制造等。

哈萨克斯坦馆的总面积为900平方米——250家国内各行业领先企业参展。





斯马伊洛夫在主要战略会议上的讲话中指出了，哈萨克斯坦和俄罗斯在制造业合作方面取得的积极进展。 2019年以来，两国一直在实施工业合作联合行动计划。

-如今，我们的合作项目已扩大至125个，总投资超过330亿美元。 其中，我们实施了价值32亿美元的30个项目。-他说。

总理表示，参展的哈萨克斯坦代表团由250家企业和约一千人组成，这再次证明哈萨克斯坦企业已准备好实施新的联合项目。

他还指出，今年哈萨克斯坦与国际工业展览会（INNOPROM）伙伴国白俄罗斯的工业合作包括11个投资项目。

-国际工业展览会（INNOPROM）已经成为了加强两国产业合作、落实新联合倡议的传统展会。-他说。

斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦对从原材料供应到成品出口至国外市场的整个生产周期的支持措施予以了立法层面的支持。此外，潜在投资者可以使用简化的信贷工具、长期协议和承购合同。

【编译：阿依波塔】