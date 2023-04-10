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政府批准2023-2027年农村地区发展理念

Ерлан Мазан
2023 年 4月 10 日 星期一 , 09:45
政府批准2023-2027年农村地区发展理念

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--为了落实国家元首的指令，政府批准了2023-2027年农村地区发展理念，并由哈萨克斯坦共和国政府总理阿里汗·斯马伊洛夫签署了相应决议。

农村地区发展理念旨在释放乡村地区的经济和社会潜力，提高农村居民收入并提升乡村生活质量。其中重点是在“乡村-国家摇篮”项目框架内，对具有高度发展潜力的3500个乡村居民点进行全面现代化改造，这些居民点将成为新的经济增长点并为人们提供优质的工作和生活条件。

农村地区发展理念主要目标之一是通过发展社会、工程和交通基础设施，新建学校和医疗保健机构，保障供水、供电不间断，实现宽带入户和宽带卫星接入，提高农村道路质量，建设文化设施如图书馆、俱乐部、博物馆、电影院、体育场地等，并开设为民服务中心。

同时，农村地区发展理念对边境农村地区的发展给予特别关注，计划通过改造提升基础设施和提高社会服务质量，为边民提供舒适便利的生活条件并为边境地区经济发展注入新的动力。此外，将为劳动力短缺的边境农村地区居民实行工资补贴。

该文件还计划通过激活农工生产、促进创业活动和发展农业合作社来解决农民增收问题，实现小农场整合和农业合作社的大力发展，从而减少生产性成本并增加农业生产规模。另外，农村发展理念还设想了其他一些措施，包括鼓励农村居民参与地方自治，提供多样化国家支持，发展旅游业，促进出口，确保环境安全等。

农村发展理念还提出了其他一些措施，包括鼓励农村居民参与地方自治、提供多样化的国家支持、发展旅游业、促进出口以及确保环境安全等。

农村地发展理念开始实施后，预计农村地区低收入人口比例将下降到5.8%，失业率将下降到4.2%。同时，农村居民点的通水率将达到100%，通网率将达到97%，乡镇公路路网通畅率将达到95%。在广大农村地区，将新建、扩建和翻修655个医疗卫生机构、183所学校、100个体育设施和650个文化设施。

据国家统计局数据，在2023年初，全国有6295个农村地方，占人口的38.2%，即750万人。

【编译：阿遥】


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