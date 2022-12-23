2023年哈国货物出口额预计将与2022年持平

2022 年 12月 23 日 星期五 , 11:34

哈通社/阿斯塔纳/12月23日 -- 据哈萨克斯坦央行预测，根据石油价格基准情境，2023年哈国货物出口额将保持在2022年的水平，达849亿美元。

在基准情境下，假设布伦特原油的平均价格从今年的每桶102美元左右降至2023年的每桶90美元左右。同时，由于预期原油产量增长，哈国2023年石油出口将增长4亿美元，达到471亿美元。石油在货物出口总额中所占份额仍然达50%以上。

根据哈央行的预测，非石油出口额也将大致保持在2022年水平，2023年预计将增长3亿美元，至379亿美元。

加工品在非石油出口结构中所占份额仍然很小，尽管该份额已经从2021年1-9月的17%，增加至2022年1-9月的22%。

从2022年1-9月的增长来看，加工品出口额与2021年同期相比，确实增长了近70%，达到60亿美元。但重要的是要考虑这些出口的结构。根据2022年1-9月的统计结果，出口的主要商品是手机、电脑、计算机、家用电器和数字设备。这些货物往往是在哈国境外生产的，很可能经哈萨克斯坦再出口到邻国。

如果只考虑哈萨克斯坦本国生产的产品，那么面粉出口就占据了主导地位。在2022年1-9月，与去年同期相比，面粉出口额几乎翻了一番，增幅达89%，至5亿美元。这种增长是由于价格因素，实物供应量的增长也是如此：2022年1-9月，与2021年同期相比，哈萨克斯坦面粉的平均出口价格上涨43%，至每吨395美元，而实物出口量增长32%，至130万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】