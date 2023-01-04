哈萨克斯坦2023年经济增长可能达到2.8%至4.2%

2023 年 1月 4 日 星期三 , 12:56

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 斜体字报消息，根据俄罗斯分析信用评级机构(AKRA)、哈萨克斯坦金融家协会(AFK)、欧亚开发银行(EADB)、亚洲开发银行(ADB)、普华永道、世界银行的宏观经济分析数据，哈萨克斯坦2023年经济增长可能达到2.8%至4.2%，通货膨胀率为8.2%至15.5%，美元价格约为460-497坚戈。

AKRA11月30日报告称，到2022年底，哈国GDP增长约达3%，2023年将达到4.1%，2024年将达到3.9%。今年，增长主要来自石油和天然气行业以及建筑业。未来，服务业和农业（可能性较小）有可能加入这一行列。相对较高的石油价格和部分出口农产品将对GDP总值产生积极影响，而采掘业（石油和天然气除外）和部分制造业的趋势将抑制经济增长。

根据哈萨克斯坦金融家协会(AFK)12月的一项调查，哈国一年后GDP增长的预测保持适度积极——在2.8%左右。2022年第四季度，GDP从上半年4.6%的峰值逐渐回落至11月初的2.5%。这主要是因为采掘业的趋势（1-10月为-1%），而所有其他经济行业的增长都超过3%（农业8.2%；通信7.1%；建筑5%；贸易4.1%；运输3.9%）。

欧亚开发银行（EDB）在2022年11月29日的宏观经济预测中表示，金融机构分析师预计2023年哈国GDP将增长4.2%。政府出台的经济支持措施，以及扩大产能，将有助于抵消外部环境的负面影响。

亚洲开发银行的一份调查报告称，2023年，哈国经济增长可能达到3.7%。世界银行认为，2023年哈萨克斯坦经济增速将达到3.5%，2024年将改善至4%。

托卡耶夫总统在12日的政府扩大会议上表示，今年1-11月，哈萨克斯坦经济增长为2.7%，今年1-11月经济增长从4.6%放缓至2.7%。通货膨胀率在过去14年中达到历史最高点，为19.6%。这种情况对人民的生活水平和收入产生了最负面的影响。