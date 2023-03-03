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2023年2月哈萨克斯坦商业活动指数为50.0

2023 年 3月 3 日 星期五 , 21:49
2023年2月哈萨克斯坦商业活动指数为50.0

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 据哈萨克斯坦央行消息，2023年2月，哈萨克斯坦商业活动指数为50.0，较上月（50.7）下降0.7个百分点。

货币和信贷业务政策司副司长丹尼斯切尔尼亚夫斯基表示，对于所有行业而言，供应链的时间长度仍然是阻碍业务活动恢复的因素。

据他介绍，建筑业的商业活动有所改善，指数值从 49.1 增加到 51.6。 尽管服务业指数有所下降，但为50.6（2023年1月为52.0），仍处于增长区间。制造业商业活动指数从 1 月份的 51.0 小幅下降至 49.7。 在采矿业，该指数今年 1 月份从 45.8 略有改善至 46.6，但仍处于负值区域。 制造业和采矿业的就业水平也有所下降。

央行代表同时还表示，商业景气指数略有改善。据企业评估，尽管略有下降，但目前的经营状况总体良好，对未来状况的预期有所改善。

央行称，当前和未来商业状况的平均评估的商业景气指数上升至 12.8（从 2023 年 1 月的 11.9），商业周期“时钟”指标保持在增长区域。

【编译：小穆】


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