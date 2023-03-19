转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
天气预报:
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      其他官方部门

    议会选举2023：已有14%的登记选民完成投票

    2023 年 3月 19 日 星期日 , 10:25

    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日10时整，全国已有14.21%的登记选民完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

    截至10时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

    1. 阿拜州 – 15,13%

    2. 阿克莫拉州 – 15,61%

    3. 阿克托别州 – 12,44%

    4. 阿拉木图州 – 15,32%

    5. 阿特劳州 – 12,94%

    6. 西哈州 – 12,96%

    7. 江布尔州 – 16,54%

    8. 杰特苏州 – 15,93%

    9. 卡拉干达州 – 16,31%

    10. 库斯塔奈州 – 16,23%

    11. 克孜勒奥尔达州 – 12,64%

    12. 曼格斯套州 –12,36%

    13. 巴甫洛达尔州 – 16,49%

    14. 北哈州 – 15,93%

    15. 突厥斯坦州 – 15,62%

    16. 乌勒套州 – 16,38%

    17. 东哈州 – 16,11%

    18. 阿斯塔纳市 – 13,58%

    19. 阿拉木图市 –8,51%

    20. 奇姆肯特市 – 12,57%

    据中央选举委员会消息称，截至阿斯塔纳时间10时整，全国已有1 710 381名选民领取了选票，占合法登记选民总数的14.21%。

    中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:00以及20:10时，播报实时选举动态信息。

    根据此前报道，哈萨克斯坦全国各地及海外地区共开设选举投票站10 233个，其中77个海外投票站位于62国家的哈萨克斯坦驻外机构当中。

    全国将有11 970 406名选民参与本次议会选举投票。其中选民人数最多的地区是突厥斯坦州——1 177 507名登记选民，最少的是乌勒套州——138 277名登记选民。

    来自全球41个国家和12个国际组织的793名国际观察员将全程参与此次议会大选的监督工作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    议会 选举 议会下院 统计 中央选举委员会
    Новости по теме
    焦点
    1 托卡耶夫总统致电慰问土库曼斯坦人民会议议长别尔德穆哈梅多夫
    2 哈通社4月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
    3 哈萨克斯坦组合进入ATP250赛休斯敦站半决赛
    4 COVID-19：全国仍有1 894名患者在接受治疗
    5 第36届亚洲摔跤锦标赛将于今日在阿斯塔纳开幕