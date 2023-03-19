议会选举2023：已有14%的登记选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日10时整，全国已有14.21%的登记选民完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。
截至10时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：
1. 阿拜州 – 15,13%
2. 阿克莫拉州 – 15,61%
3. 阿克托别州 – 12,44%
4. 阿拉木图州 – 15,32%
5. 阿特劳州 – 12,94%
6. 西哈州 – 12,96%
7. 江布尔州 – 16,54%
8. 杰特苏州 – 15,93%
9. 卡拉干达州 – 16,31%
10. 库斯塔奈州 – 16,23%
11. 克孜勒奥尔达州 – 12,64%
12. 曼格斯套州 –12,36%
13. 巴甫洛达尔州 – 16,49%
14. 北哈州 – 15,93%
15. 突厥斯坦州 – 15,62%
16. 乌勒套州 – 16,38%
17. 东哈州 – 16,11%
18. 阿斯塔纳市 – 13,58%
19. 阿拉木图市 –8,51%
20. 奇姆肯特市 – 12,57%
据中央选举委员会消息称，截至阿斯塔纳时间10时整，全国已有1 710 381名选民领取了选票，占合法登记选民总数的14.21%。
中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:00以及20:10时，播报实时选举动态信息。
根据此前报道，哈萨克斯坦全国各地及海外地区共开设选举投票站10 233个，其中77个海外投票站位于62国家的哈萨克斯坦驻外机构当中。
全国将有11 970 406名选民参与本次议会选举投票。其中选民人数最多的地区是突厥斯坦州——1 177 507名登记选民，最少的是乌勒套州——138 277名登记选民。
来自全球41个国家和12个国际组织的793名国际观察员将全程参与此次议会大选的监督工作。
【编译：木合塔尔·木拉提】