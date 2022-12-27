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哈萨克斯坦公民在2023年将可以休假120天

2022 年 12月 27 日 星期二 , 11:52
哈萨克斯坦公民在2023年将可以休假120天

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 – 在2023年，按照每周五天工作日标准工作的哈萨克斯坦公民，全年将工作245天，并拥有120天的休假日。

在过去，每年的12月是哈萨克斯坦节假日最集中的一个月份，因此也是休假时间最长的一月。但从明年开始，12月将失去这个地位，而取代它的将是1月和3月。

2023年开始，1月和3月哈国公民将可休假12天。

而休假时间最短的月份将是2月和11月——分别只有8天。

2023年哈萨克斯坦公众将拥有的几个长假期分别是：

新年假期 3天 —— 1月1日、2日、3日；

纳乌鲁兹节假期 3天 —— 3月21日、22日、23日；

哈萨克斯坦人民团结日假期 3天 —— 4月29日、30日和5月1日

祖国保卫者日和胜利日假期 4天 —— 5月6日、7日、8日和9日

首都日假期 4天 —— 7月6日、7日、8日和9日（7月1日周六假期将与7月7日周五工作日相互调换）；

独立日假期 3天 ——12月16日、17日和18日。

值得一提的是，2023年东正教圣诞节为1月7日，恰逢周六；伊斯兰教古尔邦节在6月28日，为周三。

根据哈萨克斯坦劳动法和节假日相关规定，如果法定节假日与周末等休息日重叠，周末休息日将被调整至节假日后的工作日。

而东正教圣诞节和伊斯兰教古尔邦节均属于宗教类节日，根据法律规定，宗教类节日会放假一天，但在与周末休假日重叠时，不会与工作日进行调休。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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