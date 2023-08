“2023年数字桥”国际技术论坛将于10月12日在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 —— 中亚最大的技术论坛“数字桥”论坛将于10月12~13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

据了解,本届论坛的主题为“人工智能和人类智能:正确的平衡(Artificial and Human Intelligence: The right balance)”。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、国际企业领导人、国内外IT创新领域专家和风险投资家将出席论坛。

今年的“数字桥”国际技术论坛将齐聚2万多参与者、300多IT企业、100多个投资家和天使投资者、250多个发言人和全球超过15个国家的100多初创项目。

-人工智能在现代社会中发挥着重要作用,因此“数字桥”论坛将成为讨论如何在技术与人类潜力之间找到平衡的理想平台。该论坛将为行业专业人士和专家分享他们的知识创造机会。这为人类共同创造人工智能服务的未来开辟了道路。哈萨克斯坦在这方面具有巨大的创新增长潜力。目前,我国正在为科学家和青年人才集聚创造有利条件。 我国公民在各个领域开发了人工智能产品,已经引起了世界的关注。 我们绝对为此感到自豪。人工智能在经济、工业、科技发展中具有巨大潜力。-哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛说。

为期两天的论坛框架下将举行一系列重要活动。其中包括:托卡耶夫总统的参与下举行的全体会议、一对一会谈、国际发言人的参与下举行的30多场分组会议、协议签署仪式、优秀It初创项目Hub Battle和Google for Startups活动,以及Digital Bridge Awards颁奖仪式等。

Astana Hub Battle是连续五年吸引IT界关注和引起了大众兴趣的论坛最受关注的活动。今年的奖金总额增加了4倍。

据悉,“数字桥”国际技术论坛自 2018 年以来举行。论坛由哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部和阿斯塔纳枢纽(Astana Hub)国际科技园联合举办。

【编译:小穆】