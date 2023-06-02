日本2022年出生率与出生数均跌至最低

哈通社/东京/6月2日 —— 据共同社报道，日本厚生劳动省2日公布了2022年的人口动态统计（概数）数据。每名女性一生所生孩子的推定人数“合计特殊出生率”为1.26（上年为1.30），跌至与2005年相同的历史最低水平。

数据显示，日本新生儿数量（出生数）为77.0747万人，自1899年开始统计以来首次不足80万人。

出生率和出生数均连续7年减少。不仅是未婚和晚婚化，而且人们因新冠疫情扩大而避免分娩也产生了影响，少子化加速。

日本首相岸田文雄把直至2030年的期间定位为“逆转少子化趋势的最后机会”，1日公布了“不同寻常的少子化对策”的草案。虽然出台了扩充儿童补贴等措施，但实效性将受到考验。

出生率自2005年降至1.26之后，由于第二次婴儿潮（1971～1974年）出生的女性分娩等，2015年回升至1.45，但2016年起再次转跌。

按都道府县来看，出生率较高的是冲绳1.70、宫崎1.63、鸟取1.60；东京以1.04垫底，宫城为1.09、北海道为1.12。

2月公布的初值中，出生数为79.9728万人，已跌破80万人。此次的概数减去了外国人数等，结果是略高于77万人。

与上年数据相比，2020年减少了24404人，2021年减少了29213人，2022年减少40875人，减速增快。

从母亲的年龄段来看，不含45岁以上的其他年龄段均少于上年。30～34岁为27.9513万人，减少了12926人，下滑最多。35～39岁为18.3325万人，减少9852人。

另一方面，结婚数为50.4878万对，增加3740对，近3年来首次增多。可能是新冠疫情行动限制放宽等产生了影响。

死亡数为156.8961万人，创新高。死亡数减去出生数的人口自然减少为79.8214万人，连续16年减少。