转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 450.16 eur/kzt 486.31

    rub/kzt 5.35 cny/kzt 62.89
天气预报:
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      国际

    日本2022年渔业捕捞量创历史新低

    2023 年 5月 31 日 星期三 , 17:50

    哈通社/东京/5月31日 —— 据共同社报道，日本农林水产省30日公布的2022年渔业及养殖业生产统计数据显示，包括养殖在内的捕捞量较上年减少7.5%，为385.86万吨。捕捞量连续2年减少，创下有可比数据的1956年以来新低

    据报道，近年来在全球变暖等海洋环境发生变化的背景下，多种鱼类广泛遭遇渔荒，其中秋刀鱼、枪乌贼、章鱼类创历史新低。

    从海面渔业的鱼类来看，远东拟沙丁鱼因宫城县和爱知县捕捞量低迷，较上年减少4.2%至61.32万吨，青花鱼类因茨城县和三重县未现增长，减少28.5%至31.59万吨。

    均创历史新低的秋刀鱼减少5.6%至1.84万吨，枪乌贼减少8.3%至2.97万吨，章鱼类减少18.7%至2.22万吨。

    另一方面，鲑鱼类增加55.0%至8.79万吨，黑背鳁增加13.3%至13.51万吨，捕捞量有所回升。

    滥捕也被指是捕捞量减少的背景原因，水产厅正在着力加强资源管理，提出计划到2023年度将管理时所需的资源状况评估对象鱼类从截至2018年度的50种扩大至200种左右。

    海面养殖方面，在北海道增加的扇贝增加4.6%至17.21万吨。内水面养殖方面鳗鱼减少7.3%至1.9155万吨。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    国际 日本
    Новости по теме
    焦点
    1 突厥国家组织高级官员委员会会议将在伊斯坦布尔举行
    2 哈萨克斯坦议会下院副议长出席中国－中亚政党对话会
    3 驻华大使会见哈中首部合拍电影《音乐家》总制片人
    4 哈萨克斯坦和德国讨论进一步加强教科领域合作问题
    5 6月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况