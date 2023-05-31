日本2022年渔业捕捞量创历史新低

哈通社/东京/5月31日 —— 据共同社报道，日本农林水产省30日公布的2022年渔业及养殖业生产统计数据显示，包括养殖在内的捕捞量较上年减少7.5%，为385.86万吨。捕捞量连续2年减少，创下有可比数据的1956年以来新低

据报道，近年来在全球变暖等海洋环境发生变化的背景下，多种鱼类广泛遭遇渔荒，其中秋刀鱼、枪乌贼、章鱼类创历史新低。

从海面渔业的鱼类来看，远东拟沙丁鱼因宫城县和爱知县捕捞量低迷，较上年减少4.2%至61.32万吨，青花鱼类因茨城县和三重县未现增长，减少28.5%至31.59万吨。

均创历史新低的秋刀鱼减少5.6%至1.84万吨，枪乌贼减少8.3%至2.97万吨，章鱼类减少18.7%至2.22万吨。

另一方面，鲑鱼类增加55.0%至8.79万吨，黑背鳁增加13.3%至13.51万吨，捕捞量有所回升。

滥捕也被指是捕捞量减少的背景原因，水产厅正在着力加强资源管理，提出计划到2023年度将管理时所需的资源状况评估对象鱼类从截至2018年度的50种扩大至200种左右。

海面养殖方面，在北海道增加的扇贝增加4.6%至17.21万吨。内水面养殖方面鳗鱼减少7.3%至1.9155万吨。