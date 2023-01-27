2022年哈萨克斯坦旅游业实现全面恢复

哈通社/布拉拜/1月27日 – 去年哈萨克斯坦国内旅游业共接待本国游客800万人次，其中四分之一的游客访问了国家公园。

据文化和体育部新闻中心消息，文化和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫27日在该部第三届专门讨论旅游问题的会议上表示，哈萨克斯坦旅游业在经历了COVID-19全球大流行的冲击后，正在逐步恢复生机。

- 最近的9个月内，哈萨克斯坦旅游业接待的国内游客数量达到了650万人次。而2022年全年的统计显示，共接待本国游客800万人次。这一成绩，实际上提前完成了我们预估会在2025年实现的目标。随着国内游客人数的增长，旅店床位数量也在增加。年初至今已经新增加了1.1万个旅客床位。- 叶尔肯巴耶夫说。

副部长指出，旅游业恢复增长的态势是在全国范围内出现的。尤其是在阿特劳州，游客人数增长了3倍，显示出当地旅游业不仅实现了恢复，而且还有大幅度的发展。

- 国内游客每四个人中，就有一人造访国家公园旅游区，这一点令人欣慰。众所周知，我国有14个国家公园，这些公园中包含了地球上几乎所有能够出现的地貌，包括山林、冰川、沙漠、湖泊等等。去年共有200万人次的游客访问这些国家公园，这是一个全新的纪录。- 他说。

哈萨克斯坦文体部旅游问题发展会议正在布拉拜国家公园举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】