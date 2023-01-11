总理对哈萨克斯坦2022年的经济发展情况做出了总结

2023 年 1月 11 日 星期三 , 10:28

哈通社/阿斯塔纳/1月11日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在11日召开的政府工作会议上，对哈萨克斯坦2022年的经济发展情况做出了总结。

总理表示，根据2022年的结果，哈萨克斯坦保持了正常的经济增长速度，去年的实际经济增长率为 3.1%。

-其中，加工业、建筑业和农业领域是保持经济增长的关键驱动力。-斯马伊洛夫说。

总理指出，2022年哈萨克斯坦的机械工程业产量增长9.4%。其中，汽车组装生产量增长19%，电气设备生产量增长22.2%。与此同时，饮料生产- 11.2%，化学工业 - 10.2%，轻工业 - 6%，食品生产 - 3.9%和炼油 - 1.9%等行业均呈现积极增长趋势。

据其介绍，去年，哈萨克斯坦农业领域的增长率超过9%， 建筑业的增长态势也达到了9.4%。

-2022年，全国范围内交付使用1540万平方米房屋。 此外，去年的服务业增长2.5%、 贸易增长— 5%、运输增长— 4%、通信增长 8%。-他说。

总理强调，吸引国内外投资是经济增长的重要因素。

-去年，哈萨克斯坦的固定资本投资实际增长7.8%。其中，对非原料领域的引资呈活跃态势。其中，对建筑、医疗卫生、教育、贸易、房地产交易、农业、工业、运输和仓储等领域的投资增长率很高。从地区来说，阿克莫拉、阿拉木图、西哈州、杰特苏、库斯塔奈、克孜勒奥尔达、巴甫洛达尔和东哈州，以及奇姆肯特市的固定资本投资增长率较明显。-总理说。

【编译：阿依波塔】