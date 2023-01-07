粮农组织：2022年世界玉米和小麦价格均创历史新高

哈通社/阿斯塔纳/1月7日--联合国粮农组织(下称：粮农组织)6日发布的数据显示，2022年12月国际食品价格指数连续第九个月下降。但纵观2022年全年，国际食品价格指数同比仍大幅增长，同年，世界玉米和小麦价格双双创历史新高。

粮农组织食品价格指数12月平均为132.4点，环比下降1.9%，同比下降1.0%。然而，就2022年全年而言，指数平均为143.7点，同比涨幅高达14.3%。

粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗指出，在经历了两年的剧烈波动后，食品价格趋于平稳是可喜的。但鉴于国际食品价格仍处于高位，许多主要食品价格接近历史新高，大米价格也在不断上涨，未来的供应仍存在许多风险，必须保持警惕，密切关注全球粮食不安全问题。

从粮农组织食品价格分类指标情况看，谷物价格指数12月平均为147.3点，环比下降1.9%。纵观2022年，谷物价格指数创154.7点历史新高，同比上涨17.9%。研究指出，该指数2022年走高系多方面因素驱动，包括市场严重受挫，不确定性增多，能源和投入品成本上涨，部分主要供应国遭遇恶劣天气，以及全球粮食需求持续高涨。

植物油价格指数12月环比下跌6.7%，创2021年2月以来新低；肉类价格指数环比下降1.2%；乳制品价格指数环比上涨1.2%；食糖价格指数环比上涨2.4%。

数据显示，2022年，世界玉米和小麦价格双双创历史新高，分别较2021年平均价格上涨24.8%和15.6%，同时大米出口价格平均同比上涨2.9%。2022年，乳制品和肉类价格指数创1990年以来年度平均新高。



