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    2022年美国火箭发射次数居全球首位

    2023 年 1月 1 日 星期日 , 14:30

    哈通社/拜科努尔/1月1日 -- SpaceNews公布了2022年主要航天大国航天器发射次数的统计数据。

    在2022年的发射数量上，美国位居榜首。全年，该国共进行了87次火箭发射，其中84次获得成功。

    属于马斯克所拥有的SpaceX公司一家，在2022年就进行了61次发射。

    占据第二位的是中国。该国刷新了其在2021年创下的记录。在2021年，中国进行了55次火箭发射，而在2022年，中国进行了64发射。其中，55次发射由中国航天科技集团（CASC）实施。其所有的发射均获得了成功。

    其余的几次发射分别由隶属于CASC的Espace, China Rocket和CAS Space等航天企业实施，此外还有Galactic Energy、iSpace和Landspace等私营企业参与。

    在总计开展的64次发射中，有两次未能成功完成。

    2022年进行的火箭发射当中，俄罗斯占据了第三位。俄罗斯航天国家集团在2022年进行了22次成功的发射，其中7次在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射中心进行。

    统计显示，欧盟在2022年进行了5次成功的发射。

    总的来说，2022年，全球共进行了178次火箭发射，其中有6次发射出现了事故。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    拜科努尔 科技 统计 航天
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