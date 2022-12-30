国务顾问：2022年是哈萨克斯坦全面深化改革之年

哈通社/阿斯塔纳/12月30日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林30日在其个人telegram频道发表了对2022年的总结文章，并在文章中，称2022年为哈萨克斯坦的«全面深化改革之年»。

叶尔兰·卡林指出，2022年将在哈萨克斯坦的现代史上，被作为最艰难但同时意义重大的一年而被人民所铭记。

- 一月事件以后，在国际紧张局势不断升级的背景下，哈萨克斯坦社会上形成了对改革的明确需求，并通过在6月份举行的全民公投，做出了实际性的表达。- 叶尔兰·卡林写道。

他表示，在11月份举行的总统选举结果表明，哈萨克斯坦社会对国家未来的发展前景达成了共识，社会的团结度大幅提升，而这也是政府一项重要的政治成果。

- 2022年堪称全面深化改革之年。总统在这一年中发表了两篇国情咨文，并启动了涵盖社会、政治和经济领域的大规模现代化改革。- 叶尔兰·卡林写道。

国务顾问在文中指出，在总统的指示下，哈萨克斯坦开展了宪法改革，启动了去垄断化和经济结构调整的进程，并对全国的行政区划进行了优化，新组建了三个州：阿拜州、乌勒套州和杰特苏州。

叶尔兰·卡林强调，托卡耶夫总统发起和启动的一系列改革，为哈萨克斯坦进一步前进创造了动力，这些改革措施也将继续决定哈萨克斯坦在2023年的各项政治议程。

在文章当中，国务顾问还谈到了国家库鲁尔泰的召开，并认为这一全国性的对话平台，将政府与国民和社会之间的沟通交流提升到了一个新的制度层面。同时，在公共政治领域，随着总统改革措施的实施，许多新的政党、协会开始出现和运作，公民社会的建设呈现出可喜的变化，显示了人民参政议政积极性的显著提升。

叶尔兰·卡林指出，虽然出现了一些困难的地缘政治环境，但在外交方面，2022年哈萨克斯坦继续奉行积极主动、平衡但充满活力的外交政策路线，与所有主要合作伙伴开展了互利合作。

- 总统对中国、俄罗斯、土耳其、阿联酋、伊朗、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿塞拜疆、法国和乌兹别克斯坦的访问，为我国面对全球动荡局势下的多元外交政策增添了新的内容。中国国家主席习近平自大流行以后首次访问哈萨克斯坦，以及罗马教宗方济各的访问，也是今年哈国外交方面具有重要意义的大事件。- 叶尔兰·卡林写道。

国务顾问还指出，全面的改革措施不仅带来的政治领域的变化，在基本的社会价值体系层面，也为哈萨克斯坦社会引入了新的讨论。通过有目的的提倡劳动和团结、提升对教育的推崇，以及尊重自然的意识形态，在社会中成功的建立起了有益的价值观矩阵。

他表示，10月25日共和国日重新被赋予国庆日地位的决定，可以被视为获得公众认可的，最成功的意识形态倡议之一。

国务顾问强调，2022年，哈萨克斯坦社会上下实现了重塑与统一，并克服了许多前所未见的挑战，他相信，这一年将作为国家全面现代化的开始，而在历史上得到铭记。

【编译：木合塔尔·木拉提】



