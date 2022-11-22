总统选举-2022：最终计票结果公布

哈通社/阿斯塔纳/11月22日--中央选举委员会22日公布了非例行总统选举最终计票结果。

据中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫介绍，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫共获得6 456 392张选票，得票率为81.31%。

有460 484张选票填写了“反对所有候选人”选项，占总数的5.8%。

其他几名候选人的得票情况为：

久葛利·岱拉巴耶夫获得271 641张选票，得票率3.42%；

哈拉哈特·阿布谭获得206 206张选票，得票率2.6%；

梅拉穆·哈吉肯获得200 907张选票，得票率2.53%；

努尔兰·奥艾斯巴耶夫176 116张选票，得票率2.22%；

萨勒塔娜特·图尔森别科娃获得168 731张选票，得票率2.12%。

数据显示，哈萨克斯坦全国选民总数为119 534 65人，其中83 000 46人参加投票，占选民总数69.44%。投票当天，总计11000多名总统候选人授权代表、641名国际组织观察员、15500多名政党观察员、30000多名社会团体观察员对投票进行监督。1225名哈萨克斯坦记者和来自23个国家41个国外媒体的记者对投票过程进行采访报道。

20日，哈萨克斯坦举行非例行总统选举，全国共设立10033投票站。哈驻国外代表处共设立了68个投票站。

【编译：阿遥】



