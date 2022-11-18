总统选举-2022：在乌克兰的哈萨克斯坦公民需前往华沙参与投票

2022 年 11月 18 日 星期五 , 12:35

2022 年 11月 18 日 星期五 , 12:35

总统选举-2022：在乌克兰的哈萨克斯坦公民需前往华沙参与投票

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 – 在乌克兰的哈萨克斯坦公民需前往波兰首都华沙，参加2022年非例行总统大选的投票。

哈萨克斯坦中央选举委员会18日举行的新闻发布会上，外交部特派大使扎勒哈斯·阿德勒巴耶夫就如何保障境外公民参与投票的相关工作情况进行了介绍。

据其介绍，截至目前，哈国已在53个国家的哈国外交机构中设立了68个投票站点，供所在国的哈国公民参与此次总统大选投票。

- 各个境外投票站点的负责委员会成员均已完成核审工作，做好了执行投票服务工作的准备。-他说。

扎勒哈斯·阿德勒巴耶夫同时表示，由于众所周知的原因，在乌克兰的哈萨克斯坦公民和驻乌克兰使馆工作人员，将需要前往设立在波兰首都华沙的投票站参与投票。

特派大使强调指出，中选委向外交部交付的大选选票和其他文件，已经经由外交部特派人员交付到了各个境外投票站点的工作人员手中。

他表示，根据预计，上述境外投票站点预计将总计接待12 527名公民进行投票。

【编译：木合塔尔·木拉提】