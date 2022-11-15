总统选举2022：公民可使用电子身份证参加投票

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会表示，哈国公民在参与11月20日的2022年非例行总统选举投票时，可以使用电子版身份证件作为个人身份证明文件。

中选委主席努尔兰·阿布德若夫表示，随着哈萨克斯坦电子政务系统的日趋完善和覆盖面的大幅度提升，电子版个人证件的使用已经变得非常普遍。

阿布德若夫称，公民在投票站点可以通过出具哈萨克斯坦政府电子政务系统的手机客户端EGOV mobile中的电子身份证件，或者其在里海银行（Kaspi）和人民银行（Halyk）的手机应用程序中经过认证的电子身份证，完成个人身份的验证，并参与投票。

他表示，上述电子系统中的个人身份证件被视为合法证件的有效电子备份，具有和身份证实体原件的同等法律效力，即使公民未携带身份证原件，只要出具上述电子证件亦可证实个人身份。

- 出具电子证件是公民的合法权利，而在公民出具此类证件后，投票站点的中选委工作人员在核对公民信息与站点登记名册无误后，有义务向公民提供选票。- 中选委主席努尔兰·阿布德若夫说。

哈萨克斯坦从2019年开始着手实施公民个人身份证件的系统性数字化工作。截至目前，哈萨克斯坦公民通过登录EGOV Mobile个人法定有效账户，点击进入«数字证件»服务栏，即可调出18个最常见的证件，包括身份证、驾驶执照、PCR测试证明、出生证和结婚证等。上述证件与实体证件均具有同等效力，可用于接受所有类型社会-公共服务。

目前，哈数字发展、创新和航空航天工业部计划将公民护照也纳入到证件数字化的工作当中，预计将在2023年年初完成护照的数字化工作。

值得一提的是，根据联合国2022年电子政务发展指数排名，哈萨克斯坦电子政务发展指数为0.86点，位居全球第28位（2021年为第29位）。领先所有独联体国家，也明显领先于爱尔兰、加拿大、意大利、比利时、捷克等发达国家。

在哈萨克斯坦，许多公共服务可通过电子政务门户网站（Egov.kz）或其他相关应用程序在线获取。此外，可借助移动应用程序（如Enpf.kz）完成对养老金资产的管理，通过电子门诊（Damumed）在线获得远程医疗咨询服务。

2021年，哈萨克斯坦6至74岁互联网用户（包括移动网络用户）比例为92.9%。此外，乡村地区网络覆盖率达90.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】



