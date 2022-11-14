2022年有近万外企在哈登记注册

2022 年 11月 14 日 星期一 , 11:52

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2022年有近万外企在哈登记注册

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 – 哈萨克斯坦2022年10月份新登记注册企业中三分之一为外资企业，其中半数集中在阿拉木图市。

据哈萨克斯坦金融分析机构«第一信贷局»数据，2022年10月，共有4739家新企业在哈萨克斯坦官方部门进行了登记注册。

在这些企业当中，约三分之一，即1580家为外资企业。

消息称，这一数据无论是在数量上，还是在占比方面，都创下了一个新的记录。

在这些新登记注册的外资企业当中，只有一家企业属于大型企业，三家企业属于中型企业，其他均为小型企业。

值得一提的是，这些外资企业的一半左右在阿拉木图市登记注册。

整体上，在2022年前10个月中，共有9184家外资企业在哈萨克斯坦进行了登记注册。

相比而言，2020年和2021年两年中，在哈登记注册的外资企业合计数量为6700多家。

2022年，平均每五家在哈登记注册的企业中，就有一家为外资企业（具体数据为21.5%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】