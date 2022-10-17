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总统选举-2022：已有三名候选人完成支持者签名征集程序
2022 年 10月 17 日 星期一 , 13:07

总统选举-2022：已有三名候选人完成支持者签名征集程序

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会17日宣布，由阿吾勒人民民主爱国党提名的2022年参选人久葛利·岱拉巴耶夫已经完成支持者签名的征集程序，正式被登记为大选候选人。

根据中选委委员阿斯勒别克·斯马古洛夫介绍，久葛利·岱拉巴耶夫在全国20个地区共征集到支持者签名125 081份。经中选委审查显示，其中119 975人的签名符合要求。

依照相关的选举规范，有计划作为总统候选人参加总统选举的公民，需要从全国三分之二的州和直辖市获得最少1%的合法登记选民的签名支持。截至2022年7月1日的统计显示，哈萨克斯坦现有合法登记选民11 827 277人。也就是说，每一位总统候选人需最少收集118 273名选民的支持签名。

因此，久葛利·岱拉巴耶夫完成了支持者签名的征集程序，正式被登记为2022年总统大选候选人。

此前，中选委还审议并确认，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和梅拉穆·哈吉肯两位参选人征集的支持者签名符合要求。

至此，申请参加2022年非例行总统大选的公民当中，已有三人被正式登记为候选人。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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