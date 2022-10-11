2022 年 10月 11 日 星期二 , 13:19

总统选举2022：第二位女性候选人参选

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 – 第二名女性总统候选人获得提名，将参加与11月20日举行的哈萨克斯坦非例行总统选举。

哈萨克斯坦《哈萨克母亲——传统道路》公共协会与10月11日在首都阿斯塔纳市召开了会议。

会上，协会推举该组织成员萨勒塔娜特·帕尔哈特克兹·图尔森别科娃为候选人，参选哈萨克斯坦非例行总统大选。

这一提名得到了在现场参加会议的20名协会代表和通过视讯方式参会的18名协会代表的支持，获得通过。

萨勒塔娜特·图尔森别科娃——社会功勋人士，直属总统的哈萨克斯坦国家妇女事务和家庭人口政策委员会副主席。

几年来，萨勒塔娜特·图尔森别科娃一直致力于领导推动旨在预防和打击家庭暴力行为的一系列公共项目。

她于1966年出生于江布尔州，已婚，育有2名子女，从事公务工作长达30年。

《哈萨克母亲——传统道路》公共协会计划在今日18时之前，将萨勒塔娜特·图尔森别科娃的参选资料提交给哈萨克斯坦中央选举委员会。

值得一提的是，全国专业社会工作者联盟在10月7日提名哈拉哈特·加赫斯勒克克兹·阿布谭参选2022年非例行总统选举。

哈拉哈特·加赫斯勒克克兹·阿布谭哈萨克斯坦著名社会功勋人士、总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员、阿斯塔纳市政府社会问题自由顾问、阿斯塔纳社会委员会成员。

哈拉哈特·阿布谭于1974年出生在阿克莫拉州，育有4名子女，曾多年在国家税务委员会和哈萨克斯坦总统直属国家管理学院工作，以及担任过第六届阿斯塔纳马斯利哈特（地方议会）议员和孤儿院与儿童之家受托人董事会成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】